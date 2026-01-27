En Ministro Rivadavia una persecución policial culminó en un aparatoso accidente en la intersección de las calles Orígone y Saavedra. El móvil policial, que se encontraba en pleno despliegue operativo, terminó impactando violentamente contra un poste de luz y el frente de una propiedad privada. Dos efectivos resultaron heridos.

Según informaron fuentes oficiales de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, el siniestro se produjo mientras los efectivos seguían el rastro de un vehículo sospechoso. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del patrullero, lo que derivó en la colisión que causó importantes daños materiales tanto en el vehículo oficial como en la estructura de la vivienda afectada.

De inmediato se activó un protocolo de emergencia que incluyó la participación del personal de ambulancias municipal (107), quienes brindaron las primeras curaciones en el lugar, y de los Bomberos de Almirante Brown, encargados de las tareas de rescate y de asegurar la zona para evitar riesgos eléctricos o derrumbes en el lugar.