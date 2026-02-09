Un hombre y una mujer quedaron detenidos acusados de participar en el asesinato de un joven de 29 años ocurrido la semana pasada en barrio Lindo, partido de Almirante Brown, en un hecho investigado como un supuesto ajuste de cuentas que el jueves se cobró la vida de Juan Andrés Escué.

El hecho ocurrió este jueves por la noche cuando Escué y su novia se movilizaban en una moto por la calle Madariaga y frenaron frente a un kiosco. Fueron abordados por dos motos con dos ocupantes cada una quienes sin media palabra comenzaron a dispararle a Escué.

De acuerdo a lo que informa DiarioConurbano, Escué había sido llamado por una amiga para que concurriera al lugar y supuestamente conocía a los atacantes. “La víctima había estado detenida hasta el 10 de diciembre pasado y no salía de su casa. Evidentemente, el llamado fue para hacerlo salir, perseguirlo y matarlo”, indicaron fuentes de la investigación a ese portal.

Testigos reconocieron a los atacantes quienes no eran desconocidos para la víctima. Los investigadores, además, determinaron que Escué había sido llamado por una amiga para que concurriera hasta el lugar. “La víctima había estado detenida hasta el 10 de diciembre pasado y no salía de su casa. Evidentemente, el llamado fue para hacerlo salir, perseguirlo y matarlo”, indicaron las fuentes consultadas por ese portal.

Con los datos obtenidos, personal policial efectuó allanamientos en urgencia y detuvo a uno de los atacantes y a la mujer que habría actuado con ellos, engañando a la víctima.

La policía detuvo a uno de los atacantes y a la mujer que habría actuado con ellos, engañando a la víctima. La investigación está a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, titular de la UFI 1 descentralizada de Almirante Brown.