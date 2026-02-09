El Municipio de Almirante Brown en un trabajo conjunto con la Policía Bonaerense llevó adelante en el barrio Don Orione, de la localidad de San Francisco de Asís, nuevos operativos sorpresivos y rotativos de prevención, a través de la articulación con diferentes áreas del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Uno de los sectores donde se desarrolló el operativo, entrado el atardecer, fue la intersección Eva Perón y Río Mayo, entre otros puntos de Almirante Brown. Recientemente se concretaron también en Malvinas Argentinas, Claypole, José Mármol, Longchamps y San José entre otros muchos lugares.

El procedimiento se enmarcó en los operativos de saturación policial definidos a partir del Mapa de Calor confeccionado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana.

El despliegue incluyó efectivos a pie, controles viales y presencia de móviles y policías motorizados en zonas estratégicas de Don Orione.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de las Fuerzas Especiales, quienes reforzaron los patrullajes preventivos tanto a pie como en patrulleros y motocicletas, con el objetivo de desalentar la acción de motochorros y otras modalidades delictivas. Asimismo, intervino personal de Tránsito del Municipio de Almirante Brown realizando controles vehiculares.

En ese marco, Mariano Cascallares destacó que el Municipio continúa incorporando herramientas para fortalecer la seguridad en articulación con la Provincia, como la instalación de 2 mil cámaras de monitoreo en las doce localidades, la colocación de cientos de Paradas Seguras, Tótems de Seguridad y Alarmas Comunitarias Municipales, los Corredores Escolares Seguros, las nuevas luces Led, la nueva flota de 54 móviles policiales cero kilómetro y 32 motos de alta cilindrada que incorporó el Municipio y la cedió a la Policía, y la aplicación Brown Previene que ya utilizan más de 55 mil vecinos.