El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante este lunes por la madrugada importantes operativos viales y de prevención de picadas ilegales en los que se secuestraron decenas de autos y motos, y en los cuales se verificaron casos de alcoholemia positiva.

Uno de los principales procedimientos tuvo lugar sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Alsina y Humberto Primo en Burzaco, donde se desplegó un fuerte dispositivo de control con participación de fuerzas policiales, agentes de tránsito e inspectores municipales.

Durante el operativo se interceptaron más de 60 vehículos y se identificaron 110 personas. Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de 25 autos por irregularidades en la documentación, dos por alcoholemia positiva y nueve motos.

El importante despliegue contó con la participación de personal de Tránsito del Municipio, cuatro grupos GAD, 20 motos bitripuladas del GPM Almirante Brown, y efectivos del Grupo Táctico Operativo de las 11 comisarías del distrito, además de agentes del Comando de Patrullas y de la Policía Local, con quienes se implementó un operativo cerrojo en la zona de concentración de conductores vinculados a carreras clandestinas.

“Estos operativos forman parte de una política sostenida que llevamos adelante para prevenir las picadas ilegales y cuidar la seguridad de nuestros vecinos. Vamos a seguir intensificando estos controles en distintos puntos del distrito”, dijo Mariano Cascallares.

Cabe destacar que en paralelo desde la Comuna browniana se continúan sumando herramientas para la prevención como las 710 alarmas vecinales instaladas en distintas localidades, la app Brown Previene, que ya fue descargada por más de 60.000 personas, y la renovación de luminarias con tecnología LED.

Además, el distrito cuenta con un moderno sistema integral de prevención compuesto por más de 2.100 cámaras de monitoreo, 221 paradas y puntos seguros conectados al Centro de Operaciones Municipal (COM) y un sistema de Anillo Digital con más de 106 lectoras de patentes.