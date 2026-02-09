El domingo por la noche ardió una importante cantidad de hectáreas en un cercano a las rutas 210 y 6 del partido de San Vicente en la provincia de Buenos Aires. El incendio, producido en jurisdicción de la localidad de Alejandro Korn, obligó a interrumpir la ruta 210. La densa columna de humo avanzó rápidamente, reduciendo la visibilidad a cero y obligando a las autoridades a interrumpir la circulación para evitar accidentes.

En el lugar se desplegó un importante operativo con dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Vicente y del destacamento de Alejandro Korn, quienes trabajaron durante el domingo y la madrugada de este lunes para contener los focos ígneos y evitar que el fuego alcanzara zonas urbanas.

Durante varias horas bomberos de ese distrito, con el apoyo de personal de los cuarteles de Ezeiza, Glew, Guernica, Las Heras y Almirante Brown, lograron controlar las llamas y evitar el avance hacia la zona urbana.

Los voluntarios advirtieron a los vecinos de la zona evitar la quema de basura o restos de poda, ya que el índice de riesgo de incendio forestal en la provincia de Buenos Aires se mantiene en niveles altos debido a la falta de lluvias.