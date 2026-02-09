El Municipio de Almirante Brown informó que avanza con las obras para la construcción del nuevo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41, ubicado en el barrio Vattuone.

Además, en paralelo y aprovechando el receso de verano, la Comuna comenzó a ejecutar obras de mejoras y puesta en valor en distintos establecimientos educativos de todos los niveles del distrito, de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026.

La obra del ISFD N°41 es realizada íntegramente con fondos propios de la Comuna browniana e incluye planta baja, primer y segundo piso, diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca de 113 metros cuadrados, dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios.

En total, el edificio tendrá una superficie de 1.800 metros cuadrados, con 603 metros cuadrados cubiertos por planta.

Esta megaobra se suma al primer edificio del ISFD N° 41, inaugurado en marzo de 2021 en Saavedra y Colombres, que significó un hito histórico para el distrito al otorgarle por primera vez al instituto un espacio propio.

De esta manera, una vez finalizada la obra, el establecimiento contará con dos edificios moderns, sustentables y completamente equipados para el dictado de sus profesorados: Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Matemática y Filosofía, varios de los cuales aún se dictan de manera provisoria en el Colegio Nacional de Adrogué.

Conflicto y búsqueda de alternativas

Cabe recordar que, durante diciembre del año pasado, estudiantes del ISFD Nº41 intensificaron un plan de lucha para resistir el traslado del turno vespertino desde el anexo del Colegio Nacional hacia la sede de la calle Colombres. Los alumnos se movilizaron hasta la Municipalidad y la Jefatura Distrital bajo la denuncia de que el edificio de Colombres no posee capacidad suficiente para albergar a la totalidad del alumnado, especialmente en el horario nocturno, que es el más concurrido.

En respuesta a este reclamo, se abrió una instancia de diálogo tras un recorrido por la nueva ala de la construcción en el que participaron la Dirección del Instituto y el Consejo Escolar. Durante la inspección, se constató el estado de la obra y se comenzó a delinear una nueva alternativa logística que permita albergar a las nueve carreras que integran la oferta académica del 41, buscando equilibrar el crecimiento edilicio con las necesidades reales de la comunidad estudiantil.