El Municipio de Almirante Brown informó que durante las últimas jornadas viene profundizando los operativos de limpieza y desobstrucción de arroyos, cursos de agua, ductos y bocas de tormenta que realiza durante todo el año en los barrios y en las localidades del distrito.

Lo hizo en forma preventiva ante la alerta oficial de tormentas y precipitaciones para nuestra región y para el AMBA en general.

En efecto, numerosos equipos de la Comuna browniana vienen interviniendo durante la presente semana en los arroyos y las bocas de tormenta. En el primer caso se recurre a cuadrillas y camiones para limpiar las márgenes y también retirar residuos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Mientras tanto, camiones desobstructores del Municipio limpian las bocas de tormenta en los barrios multiplicando las acciones preventivas que buscan mitigar los efectos del temporal.