Cada año, durante la Semana Santa, millones de personas en todo el mundo evitan consumir carne roja, especialmente el Viernes Santo. Se trata de una práctica profundamente arraigada en la tradición cristiana, que combina simbolismo religioso, historia y costumbres culturales.

La explicación principal está vinculada al significado del Viernes Santo, jornada en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo. Para los creyentes, es un día de recogimiento, respeto y penitencia, en el que se busca honrar el sacrificio realizado.

En ese contexto, la Iglesia Católica estableció hace siglos la abstinencia de carne como una forma de sacrificio. Tradicionalmente, la carne roja estaba asociada a celebraciones y abundancia, por lo que dejar de consumirla representaba un acto de humildad y austeridad.

En su lugar, muchas personas optan por comidas más sencillas, siendo el pescado una de las alternativas más elegidas. Esta práctica también tiene un simbolismo especial, ya que el pescado fue uno de los alimentos más mencionados en los relatos bíblicos y está asociado a los primeros cristianos.

Si bien la norma se mantiene, con el paso del tiempo la Iglesia fue flexibilizando su cumplimiento. Hoy, la abstinencia de carne se recomienda especialmente el Viernes Santo, aunque también puede extenderse a otros días como el Miércoles de Ceniza.

Más allá de la práctica religiosa, la costumbre trascendió lo espiritual y se convirtió en un hábito cultural en muchos países, incluida la Argentina, donde durante Semana Santa aumentan notablemente el consumo de pescado y platos sin carne.__IP__

Así, lo que para algunos es una obligación de fe, para otros es una tradición que se respeta por costumbre, manteniendo viva una práctica que atraviesa generaciones.