Ya el domingo presentó ciertas fallas en algunos canales, sobre todo en los que transmitían fútbol en vivo, pero el lunes miles de usuarios en redes sociales descubrieron que las aplicaciones Magis TV, Xuper TV y TV Latino dejaron de funcionar en distintos países de la región. Al principio se creyó que era una falla o una actualización, pero con el correr de las horas el patrón se repitió en demasiados dispositivos como para que fuera casualidad: las apps estaban recibiendo un bloqueo fuerte. Aun así, no todo quedó cerrado, porque varios usuarios empezaron a compartir una forma de recuperar el acceso.

Por qué bloquearon a Magis TV

En nuestro país, una orden judicial dispuso el bloqueo de Magis TV y Xuper TV luego de denuncias presentadas por empresas audiovisuales, que apuntaron a un punto concreto: la app transmitía sin autorización películas, series y hasta eventos deportivos. Con ese antecedente, lo que empezó como comentarios sueltos en redes terminó tomando forma de explicación, porque el bloqueo ya no sonaba a falla técnica sino a una medida directa contra este tipo de servicios.

La justicia remarcó que instalar aplicaciones piratas no solo implica una infracción legal, sino también un riesgo de seguridad, ya que muchas APK se descargan por fuera de los controles oficiales y pueden incluir software malicioso dentro del dispositivo. En otras palabras, el problema no era únicamente «que dejaron de andar», sino el tipo de acceso que ofrecían y el modo en que operaban.

La solución que los usuarios encontraron tras el bloqueo de Magis TV

Muchos usuarios comenzaron a buscar una alternativa para seguir accediendo a las aplicaciones, y ahí apareció una solución que se repite en foros y redes: el uso de una VPN, una red privada virtual permite «simular» la conexión desde otro país, ocultando la ubicación real del usuario y evitando así las restricciones geográficas aplicadas en Argentina.

El funcionamiento es relativamente simple. Al activar una VPN, el tráfico de internet se redirige a través de un servidor ubicado en otro país, lo que hace que las aplicaciones crean que el usuario se conecta desde esa región. De esta manera, algunos usuarios lograron volver a ingresar a Magis TV o Xuper TV como si estuvieran fuera del país, aunque con resultados variables según el servicio elegido.

Entre las opciones que más se mencionan aparece Proton VPN, que se puede descargar de manera oficial desde Google Play Store y suele usarse en televisores con Android TV. Según explican quienes la recomiendan, el paso inicial es instalar la app en la TV y abrirla para obtener el código de vinculación que muestra en pantalla. Con ese código, el usuario se registra o inicia sesión en la página web de Proton VPN desde un navegador en el celular o la computadora, y completa la verificación para asociar el televisor a la cuenta.

Una vez vinculada la TV, los usuarios cuentan que la clave está en elegir un servidor de México dentro de la app, tocar “conectar” y, cuando la conexión queda activa, volver a abrir Magis TV o Xuper TV. En muchos casos, sostienen que así la aplicación vuelve a cargar la grilla o retoma el acceso como si la conexión no estuviera en Argentina.

De todos modos, especialistas advierten que el uso de VPN no elimina los riesgos legales ni técnicos. Además de posibles problemas de seguridad y privacidad, las plataformas bloqueadas pueden seguir ajustando sus sistemas para detectar este tipo de conexiones. Mientras tanto, el bloqueo marcó un punto de inflexión en el consumo de contenido digital en Argentina y dejó en evidencia que el cerco contra la piratería audiovisual entró en una nueva etapa.