Los colectivos que circulan en el Gran Buenos Aires volverán a aumentar en las próximas semanas. Así lo informó la Secretaría de Transporte, que presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con subas previstas para febrero y marzo. De acuerdo con la propuesta oficial, el primer aumento se aplicará a partir del próximo martes, cuando el boleto mínimo pasará a costar $650, lo que representa un incremento del 31 por ciento respecto del valor actual.

En tanto, desde el 16 de marzo, la tarifa mínima ascenderá a $700, lo que implica una suba acumulada del 41 por ciento.

Desde el Gobierno señalaron que esta actualización busca “garantizar la sostenibilidad del sistema y fomentar la competitividad en el sector automotor”.

Con estos incrementos, los valores de los colectivos nacionales se acercarán a los que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, donde las tarifas se ajustan mensualmente según un esquema del 2 por ciento más la inflación. Actualmente, el boleto mínimo en la Ciudad cuesta $650,11, mientras que en territorio bonaerense asciende a $721,83. Según Transporte, el objetivo es equiparar costos con los servicios porteños, aunque reconocen que las tarifas nacionales seguirán por debajo de las provinciales.

La tarifa mínima de $650 regirá para quienes abonen con tarjeta SUBE registrada o con medios de pago electrónicos, como tarjetas de crédito, débito o aplicaciones. En cambio, los usuarios que utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar $1.033,50 por el viaje mínimo.

En cuanto a los recorridos más largos, los nuevos valores serán: