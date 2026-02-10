La localidad de Ministro Rivadavia se prepara para recibir una nueva edición de la Granja Nocturna, un evento que invita a los vecinos y visitantes a recorrer y descubrir el predio rural de una manera diferente. Con una agenda cargada de actividades que inician al mediodía y se extienden hasta la noche, la cita será en Juan B. Justo 1000 de 12 a 21.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer la Feria de Productores Rurales, donde encontrarán desde artesanías, quesos y embutidos hasta verduras frescas y huevos de campo. Además, el Circuito de Viveros ofrecerá una amplia variedad de plantas, flores y productos de cooperativas florícolas de la zona.

Para quienes busquen disfrutar de algo rico, el Circuito Gastronómico contará con diversas opciones de comidas y las clásicas «facturas» de campo, ideales para acompañar la tarde.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la vinculación con el universo. El Parque Astronómico ofrecerá visitas guiadas a las 16:00 hs, seguidas por la charla abierta «Volvemos a la Luna» a las 17:00 hs. A partir de las 18:00 hs, comenzará el segmento «Brown Mira al Cielo», una oportunidad única para la observación astronómica y el aprendizaje en comunidad.

La programación nocturna incluye propuestas diferenciadas para cada día: Sábado 21: A las 19:30 hs se proyectará el documental «Semillas, bien común o propiedad corporativa», invitando a la reflexión sobre la soberanía alimentaria y domingo 22: Como cierre del evento, a las 20:00 hs se realizará un gran fogón, propiciando un espacio de encuentro y calidez para finalizar el fin de semana.

Además, en ambos días se realizarán las esperadas Visitas Nocturnas Guiadas (a las 19:30 y 20:30 hs), permitiendo conocer los secretos de la granja bajo la luz de la luna.