Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se suicidó dentro de su automóvil en Temperley, en un hecho conmocionante que ocurrió el pasado sábado y se dio a conocer en las últimas horas. La mujer, identificada como María Belén Ferreyra, tenía 38 años y cumplía funciones en la Comisaría Comunal 9ª de Mataderos.

La oficial se encontraba en su auto, al que estacionó en la calle Lavalle al 1600. Dentro del rodado y con su arma reglamentaria, se suicidó de un tiro en la cabeza. Su cuerpo fue hallado en el asiento del conductor, con “orificio entrada por herida de arma de fuego en el temporal izquierdo”, según el parte policial. había un charco de sangre y restos de vidrio del auto sobre el asfalto.

En el lugar incautaron una pistola Beretta Px4 Storm con su cargador completo, una vaina servida calibre 9 milímetros, un proyectil deformado y el teléfono celular de la oficial Ferreyra, el cual será peritado.

Según se supo, la víctima habría discutido con su pareja por teléfono poco antes de quitarse la vida, según contaron familiares a los investigadores.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación. El caso quedó caratulado como “suicidio”.