Al cumplirse un nuevo aniversario de la gesta del Atlántico Sur, los municipios de Almirante Brown, Lanús y Lomas de Zamora se preparan para una serie de actos que buscan mantener viva la memoria y homenajear a nuestros héroes.

Almirante Brown: Vigilia, Caravana y Cine por la Memoria

En Almirante Brown, el epicentro de la conmemoración será el Centro de Ex Combatientes, ubicado en la calle Colombres de Adrogué. Allí, la jornada del 1 de abril comenzará a las 18 con una vigilia que servirá de antesala a la marcha de antorchas por la avenida Tomás Espora. Cerca de la medianoche, el silencio se romperá con la colocación de ofrendas florales ante el monumento a los héroes, marcando el inicio formal del 2 de abril.

La actividad en el distrito continuará el miércoles desde temprano con una caravana de la memoria. El recorrido se iniciará a las 8 en el cementerio de Rafael Calzada y el Polideportivo local, para luego trasladarse a la plazoleta de Erezcano y Mitre, la Plaza Brown y el mástil de Madariaga y Rodríguez. Tras una charla reflexiva en el Club Malvinas Argentinas, la columna desembocará en la plaza Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas.

El viernes 10 de abril la Casa de la Cultura proyectará el film «Iluminados por el fuego», invitando a los vecinos a profundizar en las huellas del conflicto a través del cine.

Lanús: Desfile Cívico-Militar

el municipio de Lanús rendirá tributo a sus excombatientes con un desfile cívico central. La cita está programada para el jueves 2 de abril a las 10:00 en la intersección de la Avenida Remedios de Escalada de San Martín y la calle Concejal Noya. Se espera una amplia convocatoria de instituciones locales y vecinos que se acercarán para brindar su reconocimiento a los protagonistas de la gesta.

Lomas de Zamora: Jornada cultural en Plaza Grigera

Finalmente, Lomas de Zamora concentrará sus homenajes en la emblemática Plaza Grigera a partir de las 15:00. Bajo la premisa de mantener viva la memoria en comunidad, el encuentro combinará el tradicional desfile institucional con una propuesta artística que incluirá música en vivo y la presentación de diversos ballets folklóricos. Será una tarde dedicada a la reflexión colectiva, donde el arte y el respeto se unirán para abrazar a quienes defendieron la soberanía nacional.