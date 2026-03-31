Con la llegada de Semana Santa, el sur del conurbano bonaerense cuenta con alternativas al aire libre para quienes buscan desconectar, sin alejarse de casa. Desde reservas naturales vírgenes hasta polideportivos de vanguardia, la región ofrece un abanico de espacios gratuitos. diseñados para el descanso, el deporte y el encuentro familiar,

A continuación, seleccionamos los puntos imperdibles para visitar este fin de semana largo en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Lanús.

Almirante Brown

El municipio ha recuperado predios históricos que hoy funcionan como parques públicos abiertos de 8 a 20 horas.

Quinta Rocca (Burzaco): Un predio de casi 6 hectáreas que combina historia y seguridad. Cuenta con senderos de conchilla originales, iluminación LED, tótems de seguridad y un emotivo sector en homenaje a los Héroes de Malvinas.

Un predio de casi 6 hectáreas que combina historia y seguridad. Cuenta con senderos de conchilla originales, iluminación LED, tótems de seguridad y un emotivo sector en homenaje a los Héroes de Malvinas. Parque Saludable Ramón Carrillo (Adrogué-Calzada): Ubicado en la antigua Quinta Villa Antares, este «Patrimonio Forestal» ofrece 4 hectáreas con un circuito de 2.700 metros para caminantes, ideal para el avistaje de aves.

Ubicado en la antigua Quinta Villa Antares, este «Patrimonio Forestal» ofrece 4 hectáreas con un circuito de 2.700 metros para caminantes, ideal para el avistaje de aves. Parque Don Orione (San Francisco de Asís): Con 8 hectáreas, es el nuevo corazón verde del barrio. Destaca por su anfiteatro natural y una moderna glorieta, rodeados de una intensa forestación nativa.

Naturaleza pura y aprendizajePara quienes buscan un contacto más estrecho con el ecosistema bonaerense o una salida educativa con los más chicos.

Reserva Santa Catalina (Llavallol): Uno de los pulmones más importantes del GBA. Conserva relictos de talar y pastizal pampeano. Es el lugar perfecto para una jornada de lectura o una caminata silenciosa entre árboles centenarios.

Uno de los pulmones más importantes del GBA. Conserva relictos de talar y pastizal pampeano. Es el lugar perfecto para una jornada de lectura o una caminata silenciosa entre árboles centenarios. Granja Municipal (Ministro Rivadavia): Un clásico que no falla. Incluye huerta, animales, feria de productores y un complejo astronómico . Este sábado, la línea 501 (ramal Los Altos) brindará un servicio exclusivo desde la estación Longchamps hasta la puerta del predio.

Un clásico que no falla. Incluye huerta, animales, feria de productores y un . Este sábado, la línea 501 (ramal Los Altos) brindará un servicio exclusivo desde la estación Longchamps hasta la puerta del predio. Camino de las Flores (Longchamps): 160 hectáreas que representan un mosaico de biodiversidad único, donde la agricultura familiar y la industria conviven con el pastizal natural.

Deporte y recreación familiar

Espacios pensados para el movimiento, las bicicletas y los rollers.