Con el objetivo de fomentar el sentido de pertenencia y difundir la riqueza histórica de la región, el Instituto de Estudios Históricos (IEH) de Almirante Brown abrirá sus puertas para una jornada de aprendizaje y reflexión. Bajo el título «Historia de Almirante Brown y sus localidades», el taller propone un viaje en el tiempo desde los orígenes del partido hasta su configuración actual.

La actividad estará encabezada por el Prof. Ricardo Ravenna, quien guiará a los asistentes a través de un recorrido que incluye:

Orígenes del distrito: Cómo se gestó la fundación y el trazado original.

Cómo se gestó la fundación y el trazado original. Identidad barrial: La historia particular de cada localidad.

La historia particular de cada localidad. Hitos y personajes: Los hechos destacados y las figuras que dejaron su huella en la comunidad.

Los hechos destacados y las figuras que dejaron su huella en la comunidad. Evolución social: El análisis de los cambios culturales a lo largo de las décadas.

La propuesta se presenta como un «espacio abierto», donde la interacción entre vecinos es fundamental para nutrir la memoria colectiva del partido. La imagen de la convocatoria refleja precisamente esa dinámica: una mesa compartida, apuntes y el diálogo directo entre generaciones.

Datos del evento

Fecha: Martes 7 de abril.

Martes 7 de abril. Horario: De 10:00 a 12:00 hs.

De 10:00 a 12:00 hs. Lugar: Diagonal Brown 1386, Adrogué.

Diagonal Brown 1386, Adrogué. Costo: Actividad libre y gratuita.