El hombre de 52 años que asfixió y asesinó a su hijo en una casa de Lomas se ahorcó en la penitenciaría donde estaba detenido por el crimen del niño de 8 años. El sujeto fue hallado colgado de la reja de la ventana de su celda de la Unidad 34 de Melchor Romero este miércoles por la tarde, luego de intentar matarse tras asesinar a su hijo en agosto pasado.

Alejandro Ruffo estaba detenido a la espera de la elevación de la causa a juicio oral acusado de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su conyugue”, algo que él mismo reconoció: dijo que mató a su propio hijo para causarle daño a la madre del niño.

El 5 de agosto de 2025 por la mañana en la vivienda familiar de Díaz Vélez al 100, Alejandro Ruffo “actuando con alevosía, sobre seguro y sin riesgo para sí” ahorcó a su hijo – Joaquín, de 8 años – con sus manos. Para la Justicia, Ruffo actuó de esa forma “con el propósito de causar sufrimiento” a su esposa y madre de la víctima Natalia Andrea Ciak.