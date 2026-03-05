Al cierre de industrias como FATE, de locales gastronómicos emblemáticos como El Palacio de la Papa Frita y a la crisis generalizada de comercios con bajas drásticas en sus ventas se suma el cierre de una de las pizzerías más tradicionales de Lomas. La Continental (Lap­rida 267), bajó sus persianas en las últimas horas.

El espacio era una referencia gastronómica de Lomas, un clásico que funcionaba como cafetería, bar y pizzería y restaurante. Esa versatilidad lo convirtió durante años en una parada habitual para trabajadores, estudiantes y familias, también de empleados de los locales de Laprida, de Boedo y de las calles vecinas que resolvían su almuerzo con una porción de muzza.

La caída genralizada de consumo y de las ventas, producto de una inflación constante puesta en el aumento mensual y hasta quincenal del transporte público, del combustible, de los servicios y de los alimentos como la carne, impacta en los comercios y les hace imposible sostener una estructura, incluso para locales históricos.