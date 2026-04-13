Un episodio de violencia se registró en un colectivo de la línea 318 en las inmediaciones al cementerio de Lomas de Zamora, cuando pasajeros intervinieron tras detectar que un hombre habría manoseado a una menor que viajaba sola.

Según testigos, la situación se advirtió cuando la niña comenzó a llorar llamando la atención de los pasajeros. Una mujer se dio cuenta que la menor había sido víctima de un abuso sexual. Fue ahí cuando los demás pasajeros decidieron intervenir.

Entre varias personas le pidieron al chofer que detuviera el colectivo y bajaron al presunto abusador a los golpes. Lo acorralaron contra la pared del cementerio, lo golpearon y lo redujeron.

Inmediatamente, los pasajeros llamaron a la Policía y retuvieron al sujeto hasta que llegara un patrullero y dieron aviso a los padres de la menor que la fueron a buscar.

La situación fue presenciada por varios vecinos, quienes sacaron sus celulares para filmar lo que había pasado. En los videos se ve la tremenda golpiza que le dieron al hombre acusado de manosear a la menor.