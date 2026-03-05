La Policía de Lomas de Zamora lleva más de un mes buscando a tres mujeres gitanas acusadas de cometer una millonaria estafa contra una peluquera de 30 años que terminó quitándose la vida tras perder todos sus ahorros. Las mujeres convencieron a la peluquera de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con una supuesta maldición.

La víctima, identificada como Merlín Díaz, tenía su peluquería en la zona de San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge. Allí fue donde comenzó todo, cuando el pasado 15 de enero tres mujeres se presentaron como clientas y empezaron a entablar una relación de confianza con ella. Tras ganarse su confianza, le aseguraron que tenía un “trabajo malicioso” en su contra que no la dejaba progresar con su negocio. Así, a pesar de que su marido le advirtió que no confiara en ellas, Merlín siguió en contacto con ellas en secreto.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería y le pidieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros familiares: 14 millones de pesos. La promesa era que, después de hacer un “trabajo” sobre los billetes, se los iban a devolver. Con el correr de las horas, al no volver a tener noticias de ellas, la víctima empezó a darse cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes reclamándoles su dinero. Pero nunca más le respondieron.

Fue entonces cuando Merlín tomó una drástica decisión: bebió una botella de ácido muriático para quitarse la vida. Sin embargo, cuando empezó a sentirse mal se arrepintió y alcanzó a pedirle ayuda a su pareja.

El hombre la trasladó de urgencia al hospital, pero ya era tarde. Murió poco después de ingresar.

La víctima identificó a las estafadoras antes de morir

Durante sus últimos momentos con vida, la mujer le confesó a su pareja que había sido estafada y le pidió perdón por lo que había hecho. También dejó cartas en las que incriminó a las tres mujeres y le pidió a su esposo que revisara los chats para reconstruir la estafa de la que había sido víctima.

Tras la muerte de Merlín, la UFI 19 inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el secuestro de su celular.

El trabajo de los peritos permitió identificar a las acusadas, que usaron identidades falsas para moverse por la zona. Pero cuando la policía fue a buscarlas al barrio La Perla, en Temperley, ya no estaban allí. El fiscal Ignacio Torrigino dictó la orden de detención para las tres mujeres: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich.

Hasta el momento, siguen prófugas y la búsqueda continúa.

