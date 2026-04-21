En el marco de las celebraciones por el Día del Animal, el municipio de Almirante Brown llevará a cabo un operativo gratuito de zoonosis diseñado para garantizar el bienestar de las mascotas y la salud de toda la comunidad. La cita tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril en la intersección de las calles Araujo y Diamante, dentro de la jurisdicción de la Delegación Don Orione.

La jornada comenzará temprano, con la apertura del registro a las 7:30 hs, y la atención se brindará por estricto orden de llegada hasta completar un cupo de 50 animales. Durante el evento, los vecinos podrán acceder a servicios de castración, vacunación antirrábica y consultas veterinarias generales. Además, se ofrecerá asistencia para el retiro de puntos, asesoramiento legal sobre las leyes de protección animal vigentes y charlas informativas sobre la prevención de zoonosis y el cuidado responsable.

Para quienes asistan con el fin de realizar cirugías, es fundamental cumplir con ciertos requisitos de seguridad y salud: los animales deben presentarse con un ayuno de 12 horas (tanto de sólidos como de líquidos) y sus dueños deberán llevar una manta para el proceso de recuperación. En el caso de los gatos, es obligatorio trasladarlos dentro de una bolsa de red (como las de cebolla) para evitar escapes.