Este jueves entró en vigencia un nuevo aumento de la tarifa del Subte, que llevó el valor de la tarifa plana de $1320 a $1363. El incremento quedó habilitado tras la realización de una audiencia pública y luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad del nuevo cuadro tarifario.

El esquema prevé un nuevo aumento en abril, a $1414, y posteriores incrementos mensuales de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2%. Estos incrementos se aplicarán “por el término de once meses”, detallaron.

Cabe recordar que originalmente se había anunciado un esquema que implicaba un aumento de la tarifa a $1336 y posteriores aumentos mensuales correspondientes al IPC más un 1%. Sin embargo, luego dio marcha atrás y se avanzó con la nueva fórmula, que implica aumentos superiores.

Desde la Ciudad justificaron la decisión en el hecho de que la tarifa técnica, que resulta de dividir los costos por la cantidad de pasajeros transportados, asciende a $2299,64 (sin IVA) y a $2541,10 (con IVA). A su vez, el GCBA reconoce explícitamente que “los costos de explotación están principalmente relacionados con la estructura de retribución prevista en el contrato de concesión” de Emova.

Diversos mecanismos permiten pagar efectivamente menos que la tarifa plena: