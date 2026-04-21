«Mañana mueren todos», escribieron prolijamente en el pizarrón un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria 6 de Malvinas Argentinas «Isla Soledad», el pasado jueves. Esos mensajes corrieron en los grupos de Wassap de padres y madres y muchos decidieron no enviar a sus hijos a la escuela al otro día porque también algunos alumnos habían distribuido un mensaje que elevaba el tono de las amenazas, pedían un freno al bullying sin identificar responsables y advertían a alumnos de ambos turnos por tiroteos.

«Nuestro objetivo es llevar tranquilidad a las familias y asegurar que la escuela siga siendo un entorno protegido. Agradecemos su acompañamiento y comprension», dijeron desde la escuela. «Comunicaron eso, pero cuando les pregunté si hicieron la denuncia correspondiente me contestaron con evasivas siendo que es grave la situación. Como madre siento que subestimaron la situación. Yo no lo mandé a mi hijo a la escuela», contó la madre de un alumno a este medio. «No sabemos si denunciaron a las autoridades correspondiente o no. No nos dicen nada».

La Escuela de Educación Secundaria N° 6 «Isla Soledad», ubicada en la calle Retiro al 1500, esquina Pedro Echagüe, de Malvinas Argentinas, vivió la semana pasada en ese agite diario de mensajes de incertidumbre, de dudas de los padres y de preocupación de la escuela.

«Ante las recientes noticias y amenazas que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre supuestos «retos virales» de violencia en el ámbito escolar, nos dirigimos a ustedes para contarles que se extremaron las medidas de cuidado y vigilancia de nuestros estudiantes mientras se encuentran bajo nuestra responsabilidad en las aulas. La seguridad de los alumnos es un compromiso compartido. Por ello, instamos a cada miembro de la institución a mantenerse en estado de alerta preventiva, entendiendo que el cuidado integral de los alumnos es de todos», comunicó la escuela.