El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que introduce cambios profundos en el sistema de discapacidad, con nuevas restricciones para acceder a beneficios, reempadronamiento obligatorio y modificaciones en el financiamiento de prestaciones. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fue presentada en el Senado y busca reemplazar aspectos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente.

Reempadronamiento obligatorio y control de pensiones

Uno de los ejes centrales del proyecto es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

El texto establece que quienes no cumplan con este proceso sufrirán la suspensión automática del beneficio. Además, se implementarán controles más estrictos mediante el cruce de datos entre organismos públicos.

También se habilita la suspensión “preventiva” de pensiones ante inconsistencias detectadas, con posibilidad de revisión posterior.

Cambios en montos y condiciones laborales

El proyecto fija el valor de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas desfavorables.

En el plano laboral, introduce una incompatibilidad absoluta con el empleo formal, lo que impediría que una persona con discapacidad mantenga la pensión si accede a un trabajo registrado.

Eliminación de beneficios y desregulación del sistema

La iniciativa también propone eliminar incentivos a empresas para contratar personas con discapacidad y suprime programas de inclusión laboral.

En cuanto al sistema de prestaciones, el texto elimina el nomenclador nacional —que fijaba aranceles mínimos— y avanza hacia una desregulación de precios entre prestadores y financiadores, como obras sociales y prepagas.

Además, se prevé que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan firmar convenios para administrar los fondos del sistema.

Debate político

El proyecto deroga artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefine los criterios de acceso, volviendo a un esquema más restrictivo centrado en la invalidez laboral.

La iniciativa llega en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la normativa vigente y podría generar tensiones políticas en el Congreso, donde se anticipa un debate intenso.

De aprobarse, implicará una transformación estructural del sistema de discapacidad en Argentina, con mayor control estatal y menos beneficios para los actuales y futuros titulares.