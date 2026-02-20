El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 21 y domingo 22 de febrero una nueva edición de la “Granja Nocturna”, una propuesta recreativa y educativa con entrada libre y gratuita en la localidad de Ministro Rivadavia.

La cita es en el predio ubicado en Juan B. Justo N° 1000, de 12 a 21 horas, y durante ambas jornadas habrá importantes propuestas, como la Feria de Productores Rurales con artesanías, frutas, verduras, quesos, dulces, facturas, embutidos, conservas, huevos de campo e indumentaria.

También se desplegará un Circuito de Viveros con cooperativas florícolas que ofrecerán plantas, flores, aromáticas, arbustivas, insumos de vivero, alfarería y venta directa, además de un Circuito Gastronómico con propuestas para todos los gustos.

Asimismo, se instalará un stand institucional con charlas, recorridos guiados y actividades para toda la familia. Entre las propuestas destacadas, ambos días a las 16 horas habrá una visita guiada al Parque Astronómico, a las 17 una charla abierta al público titulada “Volvemos a la Luna”, entre las 18 y las 20 se desarrollará la actividad “Brown mira al cielo”, y de 19.30 a 20.30 se realizarán visitas nocturnas guiadas especiales.

Como parte de la programación, el sábado a las 19.30 horas se proyectará el documental “Semillas: ¿bien común o propiedad corporativa?”, mientras que el domingo a las 20 horas tendrá lugar un fogón de cierre.