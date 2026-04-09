La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) anunció la apertura de la convocatoria 2026 para su Programa Universitario de Adultos Mayores (PUAM).

Esta iniciativa, consolidada como un referente de inclusión en la región, invita a los vecinos y vecinas mayores de 55 años a sumarse a los cursos y talleres diseñados para fomentar el aprendizaje continuo y el intercambio social.

El programa busca derribar prejuicios sobre la edad y es una oportunidad para seguir siendo protagonistas, descubriendo nuevas pasiones y herramientas en un entorno universitario cercano.

Para facilitar el acceso de la comunidad y gracias a un trabajo conjunto con el Municipio de Almirante Brown que facilita espacios culturales e históricos, los talleres se dictarán en sedes de Adrogué, José Mármol y Rafael Calzada,

Cronograma de Talleres 2026

ABC Digital : Martes a las 15:00. Biblioteca Club Villa Calzada, Av. San Martín 3169, Rafael Calzada.

: Martes a las 15:00. Biblioteca Club Villa Calzada, Av. San Martín 3169, Rafael Calzada. Ajedrez : Miércoles a las 9:30. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué.

: Miércoles a las 9:30. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué. Creatividad y Arte : Lunes a las 11:00. Edificio La Cucaracha, Diagonal Brown 1386, Adrogué.

: Lunes a las 11:00. Edificio La Cucaracha, Diagonal Brown 1386, Adrogué. Inglés Nivel 1 y 2 : Martes a las 14:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué.

: Martes a las 14:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué. Inglés Nivel 3 : Jueves a las 15:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué

: Jueves a las 15:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué Italiano Nivel 1 y 2 : Jueves a las 10:00. Edificio La Cucaracha, Diagonal Brown 1386, Adrogué.

: Jueves a las 10:00. Edificio La Cucaracha, Diagonal Brown 1386, Adrogué. Lectura y Escritura Creativa : Jueves a las 9:00. Delegación Municipal J. Mármol, Molina 646, José Mármol. Viernes a las 16:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué.

: Jueves a las 9:00. Delegación Municipal J. Mármol, Molina 646, José Mármol. Viernes a las 16:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué. Teatro Inicial : Miércoles a las 10:00. Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué.

: Miércoles a las 10:00. Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué. Yoga y Meditación: Miércoles a las 10:30 o viernes a las 15:00. Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué.

Inscripción e información

Con aranceles muy accesibles y con chances de solicitar descuentos y becas, el PUAM es un espacio de encuentro, crecimiento y realización personal en un ámbito comunitario que les permite a los adultos mayores sumar una certificación universitaria que acredite los nuevos saberes incorporados.

Dado que las vacantes son limitadas, se recomienda realizar la inscripción a la brevedad de a través de este enlace de inscripción: https://goo.su/ ccA50vJ

Quienes quieran realizar una consulta pueden hacerlo en www.unab.edu.ar/puam o en puam@unab.edu.ar

Para aprender y compartir no hay límite de edad. Si tenés más de 55 años, la universidad pública está cerca tuyo para acompañarte en esta nueva etapa.