Por primera vez, Adrogué será sede del Festival de Hongos: La Funga, Ostras y Sombreros, un encuentro temático que reunirá a investigadores, productores, emprendedores, artistas y público general interesado en los hongos, la alimentación consciente, la innovación y la sustentabilidad. El festival se realizará el domingo 12 de abril, de 10 a 20 horas, en Pasaje Estrada 435, Adrogué.

El evento propone un espacio de intercambio “desde la academia a la ciencia ciudadana”, con experiencias, productos y conocimiento aplicado, buscando consolidarse como un referente cultural y educativo del mundo fungi en la provincia de Buenos Aires. «Es un festival para aprender, probar y conectar», dicen los organizadores. A lo largo de la jornada habrá charlas y talleres, una feria temática y gastronomía especializada, con propuestas pensadas tanto para quienes se acercan por primera vez al mundo de los hongos como para quienes ya producen, investigan o emprenden.

Entre los eventos destacados de la jornada, se presentarán experiencias que conectan ciencia, cocina e innovación: la participación de la Lic. Florencia Menichelli, quien abordará el alto valor nutricional de los hongos y realizará cocina en vivo, y la charla sobre cultivo desde residuos hogareños hasta escala industrial, a cargo del Lic. Claudio Godio, formador de productores desde hace más de tres décadas. Además, la participación del Dr. Luis Acosta que disertará sobre “Evidencia científica en el uso de hongos” y la Dra. Ana Laura Cantera y su investigación sobre “Micomateriales: Cultivo de materiales fúngicos”. También se prevén espacios de práctica y bienestar (talleres de cultivo, fermentos y respiración consciente), para favorecer el encuentro entre participantes y comunidad.

«Nosotros somos todos amantes del mundo fungi y buscamos cómo trasladar ese amor al resto de la comunidad».

Dr. Pablo Postemsky (CONICET), especialista en biotecnología de hongos comestibles y medicinales, con trayectoria en investigación, transferencia y divulgación, participa de la organización del evento. “La meta es clara: que la producción sostenible de hongos deje de ser una curiosidad de laboratorio y se consolide como un motor de la bioeconomía argentina. Porque, en definitiva, la ciencia adquiere sentido cuando se traduce en herramientas que mejoran la calidad de vida y fortalecen el desarrollo nacional”, destaca Postemsky.

«Nuestro objetivo es difundir la cultura fungi en la Provincia, pero sobre todo en zona sur que es de donde nosotros somos, y contagiar un poco nuestro amor de la micofilia al resto de la comunidad y que también la comunidad vea todas las aplicaciones que tienen los hongos, desde construir materiales, desde la medicina, desde el cultivo, la recolección, la identificación de hongos, la aplicación en la industria, la aplicación por ejemplo en el jabón en polvo, como las enzimasentre tantas aplicaciones de los hongos», dice Verónica, una de las organizadoras del primer festival de hongos de Adrogué.

«No conocemos ni la mitad del reino Fungi, o sea, conocemos muy poquito de este reino, durante muchos años estuvieron asociados a las plantas y no son plantas, entonces hay como un montón para descubrir y nuestra idea es seguir construyendo este festival año a año, cada vez que este año tiene un día y probablemente nuestro objetivo es que pueda tener dos días, como bueno, empezar a también a mostrar que hay un montón de personas interesadas en la ciencia, en la naturaleza y en los hongos», dice Verónica a Brown On Line.

Así será el Festival de Hongos de Adrogué

Programa

10:20 a 11:00- Taller “Cómo hacer tu propio chucrut. Beneficios de hacer y comer alimentos fermentados” por Dani de La Fermentadora.

Cocinera y fermentista, se formó en diferentes cursos, talleres, profesorado de cocina naturista y también de forma autodidacta. En el 2017 descubre el mundo de los fermentos y comienza experimentar e investigar. Finalmente en 2019 crea su propia marca de chucrut “ La Fermentadora” para luego ir incorporando diferentes tipos de alimentos fermentados y vivos.

11:10 a 12:00- Café de productores a cargo de Claudio Godio con la participación de la ingeniera agrónoma Renata Valgiusti, Directora de la Dirección Provincial de Fruti Horticultura y Floricultura del Ministerio de desarrollo agrario de la Provincia de Buenos Aires y su equipo. Contaremos con la participación de Ariel Cosentino, a cargo de la Dirección de Microcréditos del Banco Provincia.

11:30 a 12:00- Respiración consciente por Zulema Laborde.

12:00 a 12:40- Almuerzo.

12:40 a 13:00- Proyección del documental “Flora, Fauna y Funga” cedido por Fundación Fungi Chile.

13:10 a 13:50- Charla “Hongos de Buenos Aires: identificando su diversidad” por Juan Martin Suarez. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en micología. Integra el equipo del laboratorio de Agaricales de la UBA. En la actualidad realiza su doctorado, investigando el uso de hongos comestibles para la mitigación de toxinas presentes en alimentos de origen vegetal, y se desempeña además como productor en FUNGICO.

14:00 a 14:30- Charla “Hongos del fi n del mundo: ciencia y soberanía en la Antártida” por Ignacio Tuninetti, Franco Cressa, Enzo Pereyra y Jimena Godoy.

El equipo está conformado por doctorandos y tesistas del Instituto Antártico campaña verano 2024/2025 y 2025/2026

Jimena Godoy es Licenciada en Biología, al igual que Enzo Pereyra, Franco Cressa es estudiante de Biotecnología en UNSAM, por su parte Ignacio Tuninetti es estudiante avanzado de la licenciatura en Biología por UBA y además es parte del equipo de organización del festival.

14:40 a 15:20- Charla “Del cultivo hogareño a la producción industrial” por Claudio Godio.

Licenciado en Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional de La Pampa (1990) con un Máster en Innovación Social y Economía Solidaria en la Universidad de Salamanca (2023), titular de cátedra de Ecología aplicada en EMAJEA en convenio con la UNLZ. Hace más de 30 años acompaña productores y forma nuevos productores en el municipio de Lomas de Zamora.

15:20 a 15:40- Break

15:40 a 16:20- Charla “Micomateriales. Cultivo de materiales fúngicos”. Artista, investigadora y docente de posgrado. Doctora en Artes y Tecnoestéticas (UNTREF) y directora de BIONUMA – Laboratorio de Biopoéticas y Nuevos Materiales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es desarrolladora y creadora de biomateriales, especializada en diseños cultivados a partir de micelio de hongo. Ha ganado becas y expuesto en América, Europa y Asia.



16:30 a 17:30- Charla “Cocina Fungi: del micelio al plato. Ideas simples para sumar a tu cocina” por Florencia Belen Menichelli y Juan Ruival. Florencia es Licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Chef profesional. Especializada en alimentación basada en plantas, integrando el uso de plantas medicinales y adaptógenos en sus consultas, talleres y espacios de formación. Juan es Chef en Saru Ramen con una reconocida trayectoria en gastronomía con hongos.

17:30 a 18:00- Charla “Brujas modernas: una relación entre los psicódelicos y el feminismo” por Melina Miño. Psicóloga por UBA y autora de Manifi esto Maternidades Fungis. Brinda asesoramiento a profesionales interesados en integrar estas herramientas en sus prácticas terapéuticas.

18:00 a 18:40- Charla “Evidencia científi ca sobre el potencial de los hongos en la salud humana” por Luis Acosta. Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se doctoró en el Grupo de Neurociencias de Sistemas en el Laboratorio de Formación de Redes Neurales del Instituto IFIBIO-UBA-CONICET, parte de su formación doctoral se realizó en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Yale en los EEUU, docente investigador en el Asociación Argentina de Medicina Integrativa, ex asesor en la Gerencia de Vinculación Tecnológica de CONICET coordinación de alimentos, salud y biotecnología.

18:40. Cierre con La Bola Cósmica.

*Con feria funcionando todo el día, abierta al público.

Más info: festivaldehongos@gmail.com | www.festivaldehongos.ar | festivaldehongos.ar

