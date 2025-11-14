La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ratificó que continúan vigentes los topes arancelarios para las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70 % en la provincia de Buenos Aires. «Continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente», dice un comunicado de esa dirección provincial.

El comunicado se originó luego de la promulgación del Decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que deroga el Decreto 2417/93, referido a la regulación de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada.

«En el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo Decreto nacional los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente», indicó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires.

La DGCyE ratifica que toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal, deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales.