Un hombre de 46 años murió en Longchamps durante un asalto cometido por motochorros cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar, en un hecho ocurrido el viernes en Languenheim y Carlos Dihel, en Longchamps y por el hecho la policía detuvo a los dos motochorros en Guernica. Los delincuentes forcejearon con la víctima y le dispararon un balazo que dio en su brazo. El hombre, identificado como Darío Gabriel Mansilla, tenía 46 años y según relató su esposa sufría problemas cardíacos que le habrían producido la muerte debido al impacto emocional derivado del robo.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30, señalados como presuntos autores del hecho. Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “homicidio agravado en ocasión de robo”.

De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad, Mansilla fue abordado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta que intentaron robarle la mochila. Tras un forcejeo, los asaltantes lograron sustraer sus pertenencias y se dieron a la fuga, mientras que el hombre se desplomó en el lugar. Si bien en un primer momento se informó que había recibido un disparo, las pericias indicaron que no presentaba lesiones visibles.

La esposa de la víctima declaró que Mansilla padecía problemas cardíacos, lo que podría haber sido determinante en su fallecimiento tras la situación de estrés generada por el robo. La autopsia, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, será clave para establecer las causas exactas de la muerte.

La investigación avanzó a partir del rastreo de un teléfono celular que se encontraba dentro de la mochila robada, perteneciente a la empresa donde trabajaba la víctima. Mediante geolocalización, la Policía logró ubicar el dispositivo en la localidad de Guernica, lo que permitió identificar a los sospechosos. El seguimiento de las cámaras de seguridad del lugar resultó clave para rastrear a los presuntos autores materiales del hecho.

Los detenidos tienen 26 y 30 años y están acusados de robarle a un vecino mientras esperaba el colectivo en Longchamps.