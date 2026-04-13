Trenes Argentinos notificó que las demoras de este lunes se explican por una falla técnica en la estación Gerli, aunque no detallaron de qué se trata. Las formaciones comienzan a salir a las 8 desde Constitución, donde una gran cantidad de pasajeros esperaba con desconcierto la reanudación de los servicios.

En estos momentos se reanudan los servicios de forma paulatina, con andenes completos en casi todas las estaciones, ante versiones de que podría también deberse a algunos reclamos de los trabajadores, algo que la información oficial descartó.

“Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circulan con demoras por falla técnica en Gerli”, informó la empresa minutos después de las 7. Se espera que a las 8 comienzan a circular los servicios.