El Municipio de Almirante Brown informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los nuevos cursos y talleres gratuitos que se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione y José Mármol, con el objetivo de brindar herramientas de capacitación, promover el bienestar y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

En este sentido, las personas interesadas podrán acercarse de manera presencial, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 horas, a cada uno de los centros, presentando DNI y fotocopia para concretar la inscripción. Los cupos son limitados.

En el CIC de Burzaco, ubicado en Alsina esquina Martín Fierro (junto al CAPS N° 13), se dictará el curso de Técnica de Masaje I, una propuesta orientada a incorporar herramientas prácticas, mejorar el bienestar y generar salidas laborales. La capacitación comenzará el 14 de abril y contará con dos turnos: por la mañana, de 10.30 a 12.30 horas, y por la tarde, de 13 a 15 horas. La inscripción se realizará del 7 al 11 de abril y la cursada tendrá una duración de dos meses.

Asimismo, se brindará el curso de Lengua de Señas Nivel 1, que iniciará el 22 de abril, con clases de 16.30 a 18 horas y la duración será de cuatro meses.

Por otra parte, en el CIC de Don Orione, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá (junto al CAPS N° 12), se ofrecerán clases de yoga, que comenzarán el 14 de abril y se dictarán los martes de 10 a 11 horas.

En tanto, el CIC de Malvinas Argentinas, sito en Pasteur esquina Lapacho, ofrecerá el taller de Velas II, un espacio creativo para aprender y emprender. La cursada se desarrollará los martes de 10 a 12 horas, a partir del 14 de abril, con una duración de un mes.