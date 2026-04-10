Los tribunales de Lomas de Zamora están juzgando al acusado por el crimen de Juan Encina, un joven de 30 años, que fue asesinado en Burzaco de un balazo por Jorge Montero, un oficial bonaerense que lo confundió con un ladrón. La abogada de la familia del joven pidió que el hombre sea condenado a prisión perpetua. En tanto, el fiscal Sergio Anauati solicitó 11 años de prisión.

Fuentes judiciales informaron que la abogada de la familia de la víctima, Lía Barros, pidió que el acusado Ernesto Jorge Gerardo Montero, de 50 años, sea condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad. Además, solicitó que sea detenido.

El representante del Ministerio Público pidió que de ser condenado, el policía sea detenido, pudiendo cumplir la pena en prisión domiciliaria.

En tanto, la defensa de Montero aseguró que en el hecho hubo un “error” y encuadró lo sucedido como una “legítima defensa putativa”.

El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2023, alrededor de las 7.30, en la esquina de Estrecho de Beagle y España, en la localidad de Burzaco. De acuerdo con la investigación, Montero regresaba a su vivienda vestido de civil cuando dos personas, un hombre y una mujer que circulaban en una moto, intentaron asaltarlo. En esa situación, el efectivo policial realizó un disparo intimidatorio con su arma reglamentaria. Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa modelo Thunder, lo que provocó que los sospechosos escaparan del lugar.

Ahora vengo mamá”, le había dicho Juan a Nora cuando sacó la moto para llevar a su novia a la estación a las 7:20 de la mañana. A los 10 minutos Nora escuchó dos disparos. “¡Mamá abrime, ayudame!”, le gritaba Juan, ya herido, a su madre para que le abra la puerta rápido. “Abro la puerta y venía Juan entrando y atrás venía el policía. Juan no se dio cuenta quien le había disparado. Yo le pregunté que le pasó y él me dijo que le dispararon, pero no sabía quién había sido”, relato su mama Nora, a distintos medios recordando ese tremendo episodio.

A los pocos minutos, se enteró de que Jorge, después de acompañarlos al hospital, confesó el crimen en la comisaría N°2 de Burzaco. “Me dijeron que le disparó pensando que era una moto de apoyo de la primera moto. ‘Me confundí, no sabía que era mi vecino’, les dijo”, explicó Nora que consiguió que el caso se elevara a juicio.

Hasta el día de hoy, la madre no entiende por qué el policía atacó a quemarropa a su hijo. “A la primera moto, que eran dos personas, él hace un disparo al piso, no les disparó a matar como le disparó a Juan“, contó la mamá de la víctima.

El acusado llegó al juicio en libertad. El TOC 9 dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 15 de abril.