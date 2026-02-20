En las últimas horas personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires desarticuló un desarmadero clandestino con autopartes de moto vehículos que operaba en una vivienda de Glew. Hay un detenido.

Tras un allanamiento llevado a cabo en una finca ubicada en la calle Teniente Clark al 700 de la mencionada localidad, la policía descubrió no solo autopartes sino una gran cantidad de moto vehículos, uno de ellos con pedido de secuestro activo por robo.

El operativo se concretó tras observar en el lugar maniobras compatibles con el desarme de motocicletas de dudosa procedencia.

Durante el procedimiento se incautaron: 1 motocicleta KTM DUKE Motor M93636454 con, 1 motocicleta Bajaj Rouser 125 CC Ptte A166VMB, 1 Zanella ZB 110 CC Cuadro 8A6XBSBO7SA075463, 1 Gilera Gla 110 CC PTTE 008EYK, 1 Honda Titan cuadro 8CHKC080CP011332 y 1 Honda Titan PTTE 592CQK, además de caños de escapes, 4 ruedas armadas y cadenas tapas de cilindros.

Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

