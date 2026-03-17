Un centenario chalet de 130 años de antigüedad empezó a ser demolido hace unos días en el barrio inglés de Temperley, a pesar de que el propietario había dicho que había comprado el lugar para ponerlo en valor. Se trata de una vivienda de estilo inglés ubicada en la calle Pringles 150 del barrio de Temperley. El comprador habría asegurado que restauraría la propiedad, pero el 3 de marzo comenzaron las obras de demolición, los vecinos y las entidades de protección del patrimonio se movilizaron y realizaron pedidos al municipio lomense.

El chalet fue construido por Walter Bassett Smith, nacido en Londres el 23 de julio de 1855. Estudió arquitectura en la Royal Academy of Arts, trabajó junto a su padre en diversos proyectos y emigró a la Argentina en 1889. En nuestro país, se casó con Mary Chevallier Boutell. En 1896 levantó la vivienda en cuestión, a la que él llamaba “la casita”. Allí vivió con sus hijos y con sus suegros.

En Lomas hay una ordenanza municipal (número 16.084) que contempla la protección de edificios históricos del barrio construidos con anterioridad a 1960. Argumentan que en su momento en el listado que se elaboró de esas viviendas que no podían tocarse no estaba la de Bassett Smith. En un pedido de informes elevado el 3 de marzo, se solicitaba al municipio el número de expediente por el cual se autoriza la demolición, el área técnica municipal que había intervenido, si se había efectuado una evaluación patrimonial y cuáles habían sido los fundamentos que justificaban la demolición. Por último, se solicitaba la suspensión preventiva hasta tanto se aclarasen los puntos.

Los vecinos no tienen en claro cuál es el proyecto que se desarrollará en ese terreno, y temen por la pérdida de la tranquilidad habitual. También les llama la atención la celeridad de un trámite que, según ellos, la Comisión de Evaluación de Proyectos del Municipio habrá tenido que trabajar durante enero para evaluar este caso.

los vecinos alertaron a la comunidad británica local, que estaba al tanto, y una vecina hasta escribió a la embajada de ese país con la esperanza de que pudieran interceder. Mientras tanto, las obras continúan. Primero fueron las aberturas, luego fue el turno del techo de viejas chapas pintadas de rojo. Ahora solo quedan algunas gruesas paredes en pie.

Su constructor dejó una importante huella en el país. Fue uno de los fundadores del colegio San Jorge de Quilmes y diseñó el palacio Madero Unzué, actual residencia del embajador británico. Además, creó el palacio Balcarce Quintana de la estancia Chapadmalal, mansiones en Mar del Plata, la iglesia Presbiteriana de San Andrés en Temperley y el cementerio de disidentes de Llavallol.