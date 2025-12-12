El juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó este jueves la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA. Tras un allanamiento en Turdera, partido de Lomas de Zamora, se decidió registrar la casa de la tesorera y proceder con su detención, informaron fuentes judiciales.

La Policía secuestró seis celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias. Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.

El magistrado había ordenado este miércoles siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo. También dispuso de 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación. El objetivo de las medidas consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

La principal hipótesis de la investigación es que la empresa funcionó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que requerían auxilio financiero. Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.