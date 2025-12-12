El Municipio de Almirante Brown habilitó al tránsito el nuevo Paso Bajo Nivel de la calle Presidente Perón, en la localidad de Rafael Calzada, una obra largamente esperada y que mejorará la circulación y aliviará los pasos a nivel tanto de Calzada como de Claypole.

El nuevo Paso Bajo Nivel se encuentra en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril General Roca (ramal Temperley–Bosques). Cuenta con circulación de doble mano y permite el paso de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles.

La obra incorpora además dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido. Durante la recorrida estuvo también el delegado municipal, Claudio Villagra.

“Estamos muy felices con la habilitación vehicular del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada porque se trata de una obra estratégica que transforma la conectividad de toda la zona y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”, destacó el diputado provincial Cascallares, quien destacó que «este es el segundo Paso Bajo Nivel que habilitamos en una semana luego de que el viernes pasado abriéramos el de Longchamps».

A su turno el ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis aseguró que «los vecinos de Alte Brown deben saber y tener en claro que en ningún lugar del país un intendente está llevando a cabo obras de esta dimensión. Acá Mariano Cascallares tiene las cuentas de orden y le devuelve a los vecinos los impuestos en obras concretas. Claramente en Alte Brown hay una fórmula, una hoja de ruta, de como hacer para mejorarle la calidad de vida a la gente». indicó para finalizar: «Los vecinos quieren más obra pública y Mariano cumple con ese mandato».

El Municipio browniano habilitó recientemente el nuevo Paso Bajo Nivel de la calle Diehl en Longchamps y este año inauguró el Viaducto Papa Francisco en la zona de la rotonda Los Pinos, todas obras estructurales que consolidan un fuerte avance en infraestructura vial para todo nuestro distrito.