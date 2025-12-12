El futbolista de Glew y jugador de Lanús Lautaro Acosta puso fin a su histórico ciclo en la institución y anunció su retiro como futbolista profesional. El Laucha se despidió en la redes sociales pero le tiró un palito a la dirigencia del Granate. El capitán tuvo una carrera de leyenda con la camiseta granate: ganó dos títulos de Primera División, la Copa Sudamericana, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina, siendo símbolo absoluto de la etapa más dorada del club.

«Hoy toca despedirme del club de mis amores, del lugar que fue mi casa durante casi 30 años, al cual llegué siendo un nene con 8 años y me voy siendo un hombre, un padre. Donde viví los mejores momentos de mi vida, donde reímos, lloramos, pero siempre juntos«, expresó el ya exdelantero en su cuenta de Instagram.

Si bien indicó que «por razones ajenas a mí, me toca irme», aseguró que «no es un adiós, sino un hasta luego, porque el lazo que nos une va más allá de cualquier decisión». Más tarde enfatizó que «quiero aclarar que nunca falté el respeto como se quiso instalar« y que «la decisión de que no continúe en el club fue dirigencial».

“Por último, aclarar que nunca falté el respeto como se quiso instalar y la decisión de que no continué en el club (a pesar de que de acepté en primer lugar lo que me propusieron, que fue la séptima/sexta división) fue dirigencial. Me despidió como arranque, diciéndoles que no es un adiós, sino un hasta luego, lucharé y volveré, como toda mi vida, como siempre. PD: perdón por la redacción, lo escribí como me salió del corazón”, agregó con especial cuestionamiento a la actual CD ‘Granate’.