El Monseñor José María Arancedo, arzobispo emérito de Santa Fe de la Vera Cruz, presidió el 29 de agosto una misa en conmemoración del 25° aniversario de la llegada de la reliquia del corazón de San Luis Orione al Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole.

La Eucaristía fue concelebrada por monseñor Ricardo Faifer, obispo emérito de Goya; el presbítero Héctor Pazos, rector del Santuario San Luis Orione, y religiosos de las comunidades de Claypole.

Durante la jornada, participaron voluntarios encargados del cuidado de la reliquia, el coro y miembros de la comunidad que se acercaron a compartir este día de memoria y gratitud en torno a la figura de San Luis Orione.

«En Argentina he hallado para siempre mi segunda patria, y -Dios mediante- volveré a ella vivo o muerto, pues quiero que mis cenizas descansen en el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole. Preveo que partiré de aquí hacia fines de julio, pero dejo mi corazón en la Argentina, donde espero volver pronto» había dicho Don Orione antes de su partida del país a Italia en 1937.

Su deseo se cumplió el 29 de agosto del año 2000 con la llegada definitiva de su corazón al Cottolengo de Claypole, lugar donde plasmó su sueño de ver un mundo con lugar para todos.

Allí se preparó un ámbito especial dentro de la capilla, donde se encuentra el relicario con su corazón incorrupto. Desde entonces se transformó en centro de oración y peregrinación donde miles de fieles van todos los días del año a depositar sus esperanzas, sus pedidos, agradecimientos, o simplemente a visitar y sentir la presencia del santo fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia