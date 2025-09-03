La Feria Soberana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ desembarcará el viernes 12 de septiembre, de 9 a 15 en la Plaza Belgrano, de Avenida Eva Perón y Crisólogo Larralde, de esa localidad del partido de Presidente Perón.

Se podrán adquirir productos locales de la agricultura familiar: hortalizas agroecológicas, miel, propóleo, quesos, huevos, chacinados, pollos camperos, dulces, conservas, aromáticas, lombrices rojas, compost, alimentos veganos, cosmética natural, harina de algarroba, plantas ornamentales y otros productos regionales.

A las 13 además habrá un taller: “Asociación y rotación de cultivos en la huerta como práctica agroecológica”, a cargo de estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la FCA de la UNLZ.

«¡Recordá traer tu bolsa reutilizable! Por lluvia o feriado se pospone al siguiente viernes», avisaron sus organizadores: la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria (CLAFySA) de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ), Familias Productoras Saberes y Sabores de la Tierra, ASHPA Centro Agroecológico, Centro de Graduados de Ciencias Agrarias (GCA), Barrios de Pie, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Acompañan la Municipalidad de Presidente Perón, la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) y el INTA.