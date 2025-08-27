El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y el intendente de Brown y candidato a diputado provincial, Mariano Cascallares, junto con su candidata a primer concejal de Brown y actual encargada de Seguridad, Paula Eichel, autoridades y a la comunidad educativa, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°35 en Ministro Rivadavia llamada «Sebastián Monk», en homenaje a ese excelso músico del distrito fallecido en 2011 a los 43 años.

En la institución además se entregaron 200 tablets a alumnos en el marco del programa «Brown te Conecta». La actividad se llevó adelante en el establecimiento donde las autoridades fueron recibidas por su directora, Veronica Celeani, con quien realizaron el tradicional corte de cintas y descubrieron una placa conmemorativa en el ingreso al nuevo edificio, que consta de un salón de usos múltiples, cocina con despensa integrada, ocho aulas –una de ellas multimedia-, sector administrativo destinado a Dirección y Secretaría, sala de profesores y núcleos sanitarios.

En sus inicios, la institución funcionó como anexo de la Escuela Secundaria Básica N° 16, sin contar con un edificio propio. Durante este período, los cursos se dictaban en distintos espacios prestados, entre ellos la Escuela Primaria N° 11, el Hogar El Alba y la Granja Municipal.

A fines del año 2015, la escuela se trasladó a su actual predio, propiedad del Dr. Augusto Noli, quien lo cedió en calidad de préstamo para su funcionamiento hasta que en 2016, la Comuna compró el predio de su sede actual.