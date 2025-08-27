Con afiches cruzados que prometen una caravana para acompañar al presidente y un desafío de la militancia opositora que se manifestará, el presidente Javier Milei llegará este miércoles a Temperley en medio del escándalo de corrupción por las coimas que su hermana y «Lule» Menem les pedían a los laboratorios.

El Presidente se trasladará el miércoles al supermercado Coto de Temperley donde iniciará una caravana a las 14 para terminar en la plaza Grigera de Lomas de Zamora, rente al municipio local. Será el inicio formal de la campaña a nivel nacional.

El primer mandatario busca fortalecer la campaña de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral, con la mirada puesta en levantar la performance en una región que generalmente favorece al peronismo resumido en al lista de Fuerza Patria. Milei se mostró en Junín con Miriam Niveyro, ex concejal de Cambiemos en Brown y actual candidata de LLA y directora de Acceso al Suelo Urbano, referente del partido del presidente en Almirante Brown.

Agrupaciones de jubilados y discapacitados anunciaron que se acercarán a la plaza para repudiar a Milei por los ajustes y los vetos a leyes clave. El antecedente de Junín, donde hubo algunos heridos por peleas entre militantes del oficialismo y la oposición, se ofrece como antecedente inmediato a la llegada de Milei al partido de Lomas de Zamora y obliga a poner la mirada en el acto.