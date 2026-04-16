Madres y padres de 105 alumnos de un jardín de infantes de Rafael Calzada se unieron en un reclamo conjunto para evitar el cierre de esa institución privada, anunciada de forma intempestiva por inspectoras de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP). Se trata de una institución llamada Rayito de Sol, un jardín que está abierto hace 40 años y lleva 25 años en esta sede de la calle Cervantes al 3200, de Rafael Calzada. De las las 15 docentes, siete permanecen cobrando parcialmente sus salarios, pero apoyan a los padres para evitar el cierre del jardín. «No nos vamos a ir de acá porque somo educadoras».

El fallecimiento de la representante legal del jardín, Elena Larghi, desencadenó este pretendido cierre veloz de una instituciíon que funciona desde hace cuatro décadas . «El viudo de la representante del lugar estaba como perdido, temeroso, en un proceso de duelo», dijo uno de los padres a este medio. «En DIEGEP lo apuraron para que tome esta decisión», dijo otra fuente a este medio.

«Depositaron el dinero de nuestros salarios (80 por ciento) en la cuenta la señora fallecida y ahí está congelada. Tenemos todos los requisitos legales cumplidos y nos sabemos por qué pretenden que se resuelva de una día apra el otro cuando un trámite de este modo demora un tiempo legal minimo. No se puede entender el apuro para cerrar este jardín», apuntaron los docentes.

«Trataron de amedrentar a los padres para que busquen otro lugar. Pero recién arrancamos el año, estamos en etapa diagnóstica. Se pidió tiempo, se presentaron otras opciones, el viudo de la representante legal fallecida pidió poner un representante de una escuela de la zona, se habló con la dueña de otra escuela, se habló de una cooperativa. No aceptaron nada desde la DIEGEP y no sabemos por qué».

«Lo que pedimos es tiempo para que puedan tramitar la sucesión, puedan incluso vender el fondo de comercio de la institución si quisieran, para el cual hay dos establecimientos interesados. Necesitamos tiempo. No sabemos por qué tienen tanto interés en que la única opción sea cerrar el lugar. Porque existen recursos administrativos para poder darnos tiempo en caso de cierre o brindar una posibilidad al viudo para que pueda vender el fondo de comercio», dijo a Brown On Line Gonzalo, padre de uno de los 105 alumnos del jardín.

El 19 de marzo falleció la dueña del jardín, que era la representante legal. «Nos dijeron que al otro día iba a cerrar por duelo, hasta que el viernes pasado fuimos a buscar a nuestros hijos y dos inspectoras nos avisaron que ellas estaban ahí para transicionar el cierre, así de una. Fue una bomba. Pero unos días antes nos dijeran que todo abril iba a continuar. Nos dijeron primero que teníamos un mes y ahora que cierra en una semana. No es fácil encontrar un jardín para tu hijo, además no nos dan otra opción que no sea el cierre», se quejó el padre de uno de los alumnos.

El argumento de las inspectoras es que no habiendo una cabeza visible que lo represente legalmente, determinaron el cierre. «Manejaron sin tacto la situación de cierre, incluso comunicando a los docentes el cierre antes de que de una jornada con los chicos. Las docentes no pudiueron evitar entrar llorando antes los ojos de los chicos», dicen los padres sobre el accionar de la DIEGEP encabezada por Marcela Fariña, quien ayer recibió a un grupo de padres que ofrecieron una dura conclusión tras la reunión: «Se no cagó de risa en la cara».

Un grupo de padres se acercó a la jefatura de inspección para replantear el tema, porque entienden que debe haber otra solución. «No se presta atención a que acá hay una comunidad educativa que funciona y funciona bien», dicen los padres.