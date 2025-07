Por Juanma Verón

Los atletas de Claypole y Don Orione se lucieron en el reciente Campeonato Nacional de Powerlifting, celebrado en Córdoba, ubicándose en los primeros puestos y dejando una marca imborrable en el certamen, un encuentro de gran envergadura que reunió a las figuras más destacadas del levantamiento de potencia a nivel nacional. Los equipos locales, el Team Erazo de Claypole y el Spartangym de Don Orione, fueron verdaderos protagonistas, demostrando un alto nivel competitivo. Uno de ellos, Valentín Flores, rompió un record nacional levantando 217,5 kilos.

Team Erazo: rendimiento sobresaliente

Por el lado del Team Erazo, la performance de sus powerlifters fue sobresaliente. Bajo la dirección técnica de su entrenador Hernán Erazo, Ariel Bentron, Daiana Martínez, Denise Chapot, Mauro Bentron, Talía Santander y Valentín Flores se posicionaron entre los mejores en sus respectivas categorías. La experiencia de Valentín Flores, una de las estrellas del campeonato, fue un claro ejemplo de cómo la fortaleza mental puede cambiar el rumbo de una competición. «El nerviosismo inicial me hizo fallar en mi primer intento de sentadilla», admitió Flores. Sin embargo, la adversidad, lejos de detenerlo, se convirtió en el motor de su triunfo. «Logré relajar mi mente, concentrarme plenamente en el objetivo y, finalmente, saqué mi mejor versión para superar el récord nacional de sentadilla con 230,5 kg», afirmó el atleta, quien además estableció una nueva marca nacional en peso muerto con 217,5 kg.

Spartangym: pasión por la superación

Por su parte, el Spartangym también dejó su huella en Córdoba. El equipo dirigido por Matías Román e integrado por Carolina Albarellos, Julieta Farra, Luca Cancino, Ludmila Lezana y Martín Figueredo, tuvo un desempeño destacado en la competencia, logrando incluso establecer nuevos récords nacionales.

En diálogo con BrownOnline, Julieta Farra, una destacada competidora en la categoría Teen, compartió su apasionante incursión en el powerlifting.

«Llegué por casualidad y lo probé por curiosidad. Me atrapó el hecho de que es un deporte que demanda superarse cada día», comentó Julieta, quien a su corta edad ya ostenta récords nacionales en peso muerto (150 kg) y sentadilla (135 kg). Farra confesó que encontró su verdadera pasión en esta disciplina: «Nunca me imaginé competir a este nivel y superar marcas nacionales. Esto me llena de ganas de seguir creciendo».

En sintonía con su compañera de equipo, Luca Cancino enfatizó su enfoque de cara al torneo. «Llegué decidido a romper récords de mi categoría. Me motivé todo el tiempo, confié en mí. Estoy feliz porque me pude superar a mí mismo», expresó Luca, tras imponer nuevas marcas nacionales en su categoría con 197,5 kg en sentadilla y 235 kg en peso muerto.

Resultados de Team Erazo en el torneo:

Ariel Bentron 2° puesto, cat. Master (-82,5 kg).

Daiana Martínez 3° puesto, cat. Open (-60 kg).

Denise Chapot 2° puesto, cat. Open (-75 kg).

Mauro Bentron 4° puesto, cat. Open (-90 kg).

Talía Santander 2° puesto, cat. Open (-82,5 kg).

Valentín Flores 1° puesto, cat. Sub junior (-75 kg) / 3° puesto, cat. Open (-75 kg).

Resultados de Spartangym

Carolina Albarellos 1° puesto, cat. Sub junior (-75 kg).

Julieta Farra 1° puesto, cat. Teen (-75 kg).

Luca Cancino 1° puesto, cat. Teen (-90 kg).

Ludmila Lezana 1° puesto, cat. Sub junior (-90 kg).

Martín Figueredo –, cat. Open (-82 kg).