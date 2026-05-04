Con un animado muñeco ananá en la vereda y con promociones a precios económicos, dos hermanas se pasaron del rubro indumentaria a la verdulería y le dieron vida a Maxi Fruit, que el próximo viernes a las 8 de la mañana abrirá en Boedo 350, centro de Lomas de Zamora, con una propuesta de despacho autoservicio y ofertas para promocionar su apertura.

Yamila y Jessica, hermanas y comerciantes desde hace 21 años, apuestan a este rubro luego de dedicarse a la venta de ropa, uno de los rubros más perjudicados por las políticas del gobierno de Javier Milei.

Algunos de los precios de apertura: rúcula a $200 el paquete, banana desde $900, naranja $400 y repollo $300, entre otras ofertas. Además, anunciaron que las 100 primeras personas del día se llevarán un maple de huevos de regalo. «Somos lomenses, llevamos 21 años en el rubro de la indumentaria. Armamos un lugar cálido, con buena atención y buenos precios», dijeron.

Fuente: Lomas Conectado