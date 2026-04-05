Tras un proceso judicial que se extendió por más de ocho años, el juicio por el caso «Osita» alcanzó una instancia decisiva en los Tribunales de Lomas de Zamora. Este miércoles, un jurado popular dictó un veredicto condenatorio contra Julián Canali, el progenitor de la víctima, quien fue hallado culpable de haber abusado sexualmente de su hija cuando la niña tenía apenas cuatro años de edad.

La resolución se dio a conocer uego de tres intensas jornadas de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 8. El jurado popular, integrado por ciudadanos de la región, alcanzó la mayoría necesaria con 11 votos de los 12 integrantes para declarar al imputado culpable del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante», agravado por el vínculo. Ante la contundencia del fallo, el juez Nicolás Amoroso dispuso la inmediata detención de Canali, quien fue trasladado por personal policial al finalizar la audiencia.

La decisión de dictar la prisión preventiva se fundamentó en el riesgo de fuga latente, dado que la escala penal para este tipo de delitos —prevista en el Código Penal— oscila entre los 8 y los 20 años de reclusión. Al no tratarse de un delito excarcelable y ante la inminencia de una pena de cumplimiento efectivo, la fiscalía y la querella solicitaron que el condenado permanezca bajo custodia hasta que se defina el monto de la pena.

Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. Debido al funcionamiento del sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos solo determinan la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que la fijación de la pena es tarea exclusiva del magistrado técnico. En este sentido, la abogada de la familia, Samanta Pedrozo, confirmó que la audiencia de cesura se llevará a cabo el próximo martes 7 de abril a las 10:30 horas. Durante esa jornada, las partes presentarán sus argumentos finales y el juez Amoroso determinará cuántos años de cárcel deberá cumplir Canali.

Este caso, que conmovió a la comunidad de Banfield, comenzó a gestarse hace ocho años, cuando una docente del jardín de infantes alertó a la madre de la menor sobre conductas inusuales en la niña. Desde entonces, la familia de la víctima, hoy de 13 años, atravesó un largo camino de pericias, postergaciones y dilaciones judiciales que finalizaron con este veredicto.

Tras conocerse la decisión del jurado, el entorno de «Osita» manifestó su alivio a través de las redes sociales, donde destacaron que la resolución fue el resultado de una lucha colectiva frente a lo que denunciaron como intentos de encubrimiento por parte del entorno del agresor. El próximo martes, con la lectura de la sentencia definitiva, se pondrá fin a uno de los procesos judiciales por abuso infantil más emblemáticos de Lomas de Zamora en los últimos años.