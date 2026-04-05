En el mes de abril vuelve el “Circuito de Ahorro Brown” con numerosas alternativas de mercado para que los vecinos de nuestro distrito puedan comprar productos de calidad a precios accesibles.

“El Municipio sigue ofreciendo distintas alternativas de mercado para que nuestros vecinos puedan acceder a productos de calidad a precios muy convenientes para sus bolsillos, además de fomentar la economía popular del distrito”, dijo al respecto Mariano Cascallares.

Para este mes están previstas las siguientes actividades:

El Mercado de cercanía Brown Ahorra regresa en el horario de 9 a 14 a la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) los martes 7, 14, 21 y 28 de abril. En tanto hace lo propio en la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca) los miércoles 8, 15, 22 y 29 y los viernes 10, 17 y 24 de abril. En ambos espacios los vecinos podrán adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.

Por otro lado, el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur y Uruguay en Burzaco ofrecerá verduras agroecológicas, frutas de estación, panificados y productos alimenticios, los viernes 10, 17 y 24. En el lugar los compradores tendrán un 40 por ciento de ahorro con cuenta DNI.

La Feria de Productores Rurales retorna a la Plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti) todos los viernes de abril de 10 a 14 horas. También regresará a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000) los sábados de 10 a 16. Allí se ofrecerán frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, además productos de panadería.

Por último, todos los martes y viernes del mes de 8 a 14 horas vuelven los Mercados Bonaerenses a la estación de Longchamps (lado Este) con frutas, verduras, panadería, pescadería, miel, frutos secos y productos de almacén.