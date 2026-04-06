El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown llevará adelante una nueva jornada de castraciones gratuitas para perros y gatos en la localidad de San José. El operativo tendrá lugar del 6 al 10 de abril en la Sociedad de Fomento Martín Arín, ubicada en la intersección de las calles Bynnon y San Juan.

Detalles de la atención

La atención se realizará por orden de llegada y contará con un cupo limitado de 50 animales por día. El registro de los vecinos y sus mascotas iniciará puntualmente a las 7:30 hs, siendo obligatoria la presencia del animal al momento de la inscripción. Es importante destacar que se permite un animal por persona. En caso de asistir con más de una mascota, el propietario deberá concurrir con un acompañante para garantizar el manejo adecuado de los animales.

Requisitos para las mascotas

Para acceder a la cirugía, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Edad: Los animales deben tener al menos 5 meses de vida .

Los animales deben tener al menos . Estado general: Se informó que las hembras preñadas o en celo pueden ser castradas igualmente.

Se informó que las hembras preñadas o en celo pueden ser castradas igualmente. Ayuno estricto: Es fundamental cumplir con 12 horas de ayuno total (tanto de alimentos sólidos como de líquidos) para evitar complicaciones durante la anestesia.

Medidas de seguridad y traslado

La organización solicita a los vecinos respetar las siguientes normas de traslado:

Gatos: Deben ser transportados dentro de una bolsa de red (tipo cebollera) y, preferentemente, en un transportador limpio, ventilado y seguro con una manta en su interior.

Deben ser transportados dentro de una (tipo cebollera) y, preferentemente, en un transportador limpio, ventilado y seguro con una manta en su interior. Perros: Deben concurrir con collar y correa .

Deben concurrir con . Post-operatorio: Todos los asistentes deberán llevar una manta individual para cada mascota, necesaria para mantener la temperatura corporal del animal tras el procedimiento quirúrgico.

La castración es una herramienta de salud pública que mejora la calidad de vida de las mascotas, previniendo enfermedades y promoviendo la tenencia responsable en la comunidad.