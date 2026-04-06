Un hombre de 54 años será juzgado como autor penalmente resposable de matar a su madre de 90 años en su casa de Glew. El acusado intentó simular un accidente de su madre, pero las pruebas en su contra determinaron su detención, en una instrucción de la fiscal de Lomas de Zamora Fabiola Juanatey.

Para la funcionaria judicial, Omar Diego Guardia mató a su madre, Clara Mirta Garcette. Por eso lo acusa de «homicidio agravado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género”.

El hecvho tuvo lugar el 4 de agosto pasado en una casa de Zufriategui al 3200, en Glew. Cuando el hijo de la mujer recibió a la policía, alertada por un llamado al 911, dijo que su mamá había perdido el equilibrio, cayó al suelo y había fallecido por esa causa. Pero los médicos forenses advirtieron lesiones en el rostro, como una desviación en el tabique nasal. Se supó luego que el sujeto golpeó varias veces a su madre.

La autopsia indicó que las lesiones advertidas en el cuello de la mujer de 90 años eran compatibles con un ahorcamiento. Eso determinó la acusación de la fiscalía, su detención y, próximamente, su enjuiciamiento en un tribunal oral de Lomas de Zamora.