Con zambas bailadas en la calle, con folklore en vivo, con cientos de vecinos, con una amplia oferta gastronómica criolla, reabrió «Lo de Baldomero, una histórica pulpería y almacén de campo ubicado en Lahille y Sandoval, en Ministro Rivadavia. «Después de mucho trabajo salió como lo soñamos. Lo de Baldomero abrió sus puertas para continuar con una tradición en Ministro Rivadavia. Noche maravillosa, rica comida, buena música y el calor de la gente querida. Muchas gracias por estar! Vamos por más encuentros», resumieron sus dueños.

Además, del acto de apertura, se le rindió un emotivo homenaje a quien lleva el nombre del Viejo Almacén, y que fuera el histórico almacenero de la mencionada localidad browniana. El local abrirá de miércoles a domingos por la tarde y a la noche en la zona rural de Almirante Brown.

“La apertura de este punto gastronómico que rinde culto al folklore y a la tradición constituye un paso más para consolidar a Ministro Rivadavia y a toda la zona rural browniana como un Polo Turístico de nuestro distrito”, dijo Mariano Cascallares, quien junto con el intendente interino, Juan Fabiani, participaron de la apertura de la Pulpería y la Posta Federal en el histórico Almacén de Campo.

Isabel, la hija de Don Baldomero, participó de la apertura, acompañada por los nietos y bisnietos del histórico almacenero.