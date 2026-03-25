El Municipio de Almirante Brown anunció que, en el marco del décimo aniversario de la Feria Internacional del Libro (FILAB), llevará adelante este año una propuesta descentralizada que recorrerá distintas localidades del distrito con el objetivo de acercar iniciativas culturales, educativas y literarias a vecinos y comunidades educativas.

Se trata de “La FILAB en mi Barrio”, una propuesta que se desarrollará en las localidades de Glew, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y San José, de forma independiente a la edición que se realiza cada año en la Plaza Brown de Adrogué, y que contará con más de 40 stands de libros, además de la participación de escuelas, charlas, presentaciones, actividades culturales y espacios de encuentro para toda la comunidad.

En Glew la propuesta tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo en el Circuito de Glew; en Malvinas Argentinas se realizará el 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino, en el marco del aniversario de la localidad; en Don Orione será el 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione, también en coincidencia con su aniversario; y en San José se llevará adelante el 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta.

Las jornadas se llevarán adelante los días viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 12 a 18 horas.