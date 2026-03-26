Dos jóvenes se encuentran internados en grave estado luego de haber sido atropellados a la salida de un boliche en Longchamps, en un accidente ocurrido durante la madrugada del sábado 21 de marzo. Algunos testigos del hecho acusan al automovilista de haber chocado de forma intencional a los jóvenes que iban en una motocileta y con quienes habría tenido un entredicho horas antes, adentro del boliche. «Los chocó y los arrastró una cuadra», denuncia la familia de Nahir.

La joven Nahir Santoro fue a bailar a La Reserva. Según la denuncia de la familia de las víctimas, estaba con sus amigos cuando fue acosada por un joven, según dio a conocer la hermana de la víctima en redes sociales. Aparentemente, el presunto acosador reaccionó de forma violenta ante el rechazo de Nair y la amenazó de muerte, tanto a ella como a su amigo, Maximiliano Mazini, un joven de 28 años.

Ambos amigos, Nahir y Maxi, se fueron en moto y fueron perseguidos por un automóvil conducido por el presunto acosador, que los impactó desde atrás en Hipólito Yrigoyen y Malvinas, en Longchamps, según puede verse en un video de las cámaras de seguridad. Luego del accidente el automovilista se fue de la escena, meintras que Nair permanece internada con heridas de gravedad y Maximiliano se encuentra luchando por su vida.

La familia de nahir dice que fueron ellos quienes recolectaron las pruebas que hoy tiene en su poder la UFI 10 de Lomas de Zamora, quien lleva la instrucción del caso. Y acusan al conductor de adulterar su propio automóvil para simular un accidente.